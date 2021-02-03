مؤسس "أيامنا الحلوة": نقدم كل ما هو راقي.. ونستهدف جمهورا أكبر من الشباب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي

صرح محمد عثمان مؤسس فرقة "أيامنا الحلوة" في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج " لدي أقوال أخري" على إذاعة نجوم اف إم: أنه يختار الأغاني التي يقدمها للجمهور بتوزيعات مختلفة بالاتفاق مع فرقته الغنائية.. وبالشوري بينهم.

وأكد عثمان على وضع رؤية للأغنيات التى تخرج إلى النور، بمعايير محددة ومنها أن تكون أعمالا راقية مناسبة للجميع ولها هدف، ونستهدف جذب شريحة أكبر من الشباب، كاشفا عن دور الشاعر الكبير صلاح جاهين اختيار اسم الفرقة، قائلا إنها مقتبسة من أشهر رباعاياته.


وأوضح أن الفنانة والإعلامية إسعاد يونس هي أكبر الداعمين للفرقة، قائلا: نحن نقدم حفلات في دار الأوبرا من خلال الحصول على نسبة من التذاكر، لكن الدفعة الأكبر كانت من خلال الفنانة إسعاد يونس فهي أكثر جهة دعمتنا.

وعن فرقة منشدين مصر قال إن حلقة "صاحبة السعادة" التى استضافت فيها الإعلامية إسعاد يونس لعدد من المنشدين هي التى مهدت لإطلاق فرقة المنشدين المصريين، وقد لاقت نجاحا كبيرا في مدة قصيرة لتعلق الجمهور المصري بالإنشاد الديني.

يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة هي فرقة غنائية ذاع صيتها بتقديم أغاني التراث والأغاني الإعلانية التى ارتبط بها الجمهور في نهايات القرن الماضي وتقدم حفلاتها في الأوبرا المصرية بحضور جماهيري واسع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 4 ساعات

فيدال ينفجر غضباً من كونتي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ يوم

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

منذ 33 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الزمالك السابق يرفض عرض الأبيض لحل أزمة مستحقاته

منذ ساعة و 10 دقيقة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بين الزواج العرفي والصوري والرسمي.. 8 رجال في حياة أم كلثوم

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 15 ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ يوم

جريمة اغتصاب وسط النهار تهز لندن

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمرو عبدالعزيز يعيد فؤاد المهندس للحياة في "صاحبة السعادة" (صور)

فريق "أيامنا الحلوة" يحيي حفلًا غنائيًا بمسرح النافورة في دار الأوبرا في هذا الموعد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

08:28 م

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع