مؤسس "أيامنا الحلوة": نقدم كل ما هو راقي.. ونستهدف جمهورا أكبر من الشباب

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صرح محمد عثمان مؤسس فرقة "أيامنا الحلوة" في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج " لدي أقوال أخري" على إذاعة نجوم اف إم: أنه يختار الأغاني التي يقدمها للجمهور بتوزيعات مختلفة بالاتفاق مع فرقته الغنائية.. وبالشوري بينهم.



وأكد عثمان على وضع رؤية للأغنيات التى تخرج إلى النور، بمعايير محددة ومنها أن تكون أعمالا راقية مناسبة للجميع ولها هدف، ونستهدف جذب شريحة أكبر من الشباب، كاشفا عن دور الشاعر الكبير صلاح جاهين اختيار اسم الفرقة، قائلا إنها مقتبسة من أشهر رباعاياته.





وأوضح أن الفنانة والإعلامية إسعاد يونس هي أكبر الداعمين للفرقة، قائلا: نحن نقدم حفلات في دار الأوبرا من خلال الحصول على نسبة من التذاكر، لكن الدفعة الأكبر كانت من خلال الفنانة إسعاد يونس فهي أكثر جهة دعمتنا.



وعن فرقة منشدين مصر قال إن حلقة "صاحبة السعادة" التى استضافت فيها الإعلامية إسعاد يونس لعدد من المنشدين هي التى مهدت لإطلاق فرقة المنشدين المصريين، وقد لاقت نجاحا كبيرا في مدة قصيرة لتعلق الجمهور المصري بالإنشاد الديني.



يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة هي فرقة غنائية ذاع صيتها بتقديم أغاني التراث والأغاني الإعلانية التى ارتبط بها الجمهور في نهايات القرن الماضي وتقدم حفلاتها في الأوبرا المصرية بحضور جماهيري واسع.