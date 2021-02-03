الليبي أيمن الأعتر يحصد نجاح أحدث أعماله بعنوان "عيوني"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
لمياء علي


طرح منذ أيام، الفنان الليبي أيمن الأعتر، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "عيوني"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف المنصات الرقمية في الشرق الأوسط.

وحصد الأعتر نجاحات كبيرة بأغنية "عيوني"، حيث أعلن عن تصدرها مراكز متقدمة عبر تطبيق أنغامي الشهير، وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة.

الأغنية تم تقديمها باللهجة الليبية، حيث كانت بمثابة عودة قوية للأعتر لتقديم لهجة بلاده.

العمل من كلمات وألحان الفنان الليبي عمران، وتوزيع الموزع البريطاني دايڤد ازرا، وتم تسجيلها وتنفيذها في استديوهات متروبوليس في العاصمة البريطانية لندن.

وكان من المُقرر تصوير أغنية "عيوني" على طريقة الفيديو كليب، إلّا أن الإغلاق في لُندن جراء فيروس كورونا حال دون تصويرها.

ويُتابع أيمن الأعتر تحضيرات ألبومه الجديد، كما ومن المُقرر أن يطرح عدة أغنيات منفردة خلال العام الحالي 2021.

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