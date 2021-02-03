أسعار الذهب والفضة تعاود الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
عاودت أسعار الذهب والفضة الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد خسائر قوية بالأمس.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بفارق كبير عن توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

وفقد المعدن الأصفر أكثر من 30 دولاراً كما تهاوت الفضة بنحو 10 بالمائة في جلسة الثلاثاء، مع قوة العملة والأسهم الأمريكية.

وجاءت خسائر الفضة بالأمس بعد ارتفاعها لأعلى مستوى في 8 سنوات في بداية الأسبوع بدعم إقبال مستثمري التجزئة عبر منتدى "ريديت".

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل  بنحو 0.1 بالمائة إلى 1835.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1834.1 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم مارس  بنحو 1.8 بالمائة إلى 26.88 دولار للأوقية عند التسوية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 91.15.

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