هيثم دسوقي يطلق "خدني"
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:40 م
مي مرسي
أطلق الفنان السوري هيثم دسوقي فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل عنوان "خدني"، من كلمات تميم ابو دقش، ألحان حسان عيسى، وتوزيع راين.
يتحدث الكليب عن فتاة تقبل دعوة شاب لدخول عالمه عن طريق "فيرتشوال رياليتيvr" وتعيش معه أجواء غزل وغناء ورقص لترفض نهاية الخروج من هذه الحالة والعودة للحياة الواقعية.
اعتمد هيثم بتصوير الكليب على فكرة واقعية قريبة من المشاهد، وهذا النمط في الغناء يعتبره دسوقي الأقرب له، رغم أنه يقدمه للمرة الأولى، ويبتعد بأغنيته الجديدة عن كل ما سبق وقدمه بأعماله السابقة.
و"خذني" هي الأغنية التاسعة في رصيد هيثم دسوقي اذ سبق وقدم ثماني أغنيات منفردة تتنوع بين الرومانسي والإيقاعي.
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