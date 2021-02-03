هيثم دسوقي يطلق "خدني"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي

أطلق الفنان السوري هيثم دسوقي فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل عنوان "خدني"، من كلمات تميم ابو دقش، ألحان حسان عيسى، وتوزيع راين.

يتحدث الكليب عن فتاة تقبل دعوة شاب لدخول عالمه عن طريق "فيرتشوال رياليتيvr" وتعيش معه أجواء غزل وغناء ورقص لترفض نهاية الخروج من هذه الحالة والعودة للحياة الواقعية.

اعتمد هيثم بتصوير الكليب على فكرة واقعية قريبة من المشاهد، وهذا النمط في الغناء يعتبره دسوقي الأقرب له، رغم أنه يقدمه للمرة الأولى، ويبتعد بأغنيته الجديدة عن كل ما سبق وقدمه بأعماله السابقة.

و"خذني" هي الأغنية التاسعة في رصيد هيثم دسوقي اذ سبق وقدم ثماني أغنيات منفردة تتنوع بين الرومانسي والإيقاعي.

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