الشرطة النمساوية تعلن اعتقال شخص هدد وزير الداخلية وأسرته

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر

 

 ألقت قوات حماية الدستور ومكافحة الإرهاب القبض، اليوم الأربعاء، على شخص هدد وزير الداخلية كارل نيهمر وأسرته باستخدام رسائل البريد الإلكتروني.

 

وقالت مصادر أمنية إن المتهم نمساوي يبلغ من العمر 71 عاما وكان بحوزته مسدس غير مرخص كما تم تفتيش جميع محتويات سكنه.

 

وأشارت المصادر إلى أن المتهم سيواجه تهم التهديد بالقتل واستغلال شبكة الإنترنت في نشر الكراهية حيث بعث رسالة إلكترونية إلى وزير الداخلية تتضمن العبارة التالية "نيهمر.. اعتني بأطفالك".

 

ولفتت المصادر إلى رصد سلطات مكافحة الإرهاب سلسلة من التهديدات بالقتل المستمرة ضد عدد من كبار السياسيين.

 

وأضافت إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات بتوجيه تهديدات خطيرة إلى وزير الداخلية لافتة إلى أن الوزير وأسرته لا يزالون تحت الحماية الشخصية المشددة.

أخبار تهمك

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

فيدال ينفجر غضباً من كونتي

منذ ساعة و نصف

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ يوم

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بارتوميو أولهم.. ميسي يقاضي 5 أشخاص بسبب أزمة تسريب عقده

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد

منذ ساعة و نصف

انتكاسة جديدة لنجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

محمد بن سلمان يوجه بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء

منذ 35 دقيقة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

08:28 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع