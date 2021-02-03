محمد طلعت يقود ميجاسبورت لتخطي كمين السنبلاوين بالقسم الثالث

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
فاز فريق ميجاسبورت على فريق السنبلاوين ضمن مباريات الجولة 12 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث بفوز ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف وحيد.

السنبلاوين أنهى الشوط الأول متقدما بهدف وفى الشوط الثانى دفع محمد النحاس المدير الفنى لميجاسبورت بكل تبديلاته من أجل إدراك التعادل ومحاولة الفوز بالمباراة حيث أحرز البديل محمد طلعت الوافد الجديد هدفين لفريقه ميجاسبورت لينهى على أحلام السنبلاوين فى الخروج ولو بنقطة التعادل لينتهى اللقاء بفوز ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ميجاسبورت ل15 نقطة بالمركز الخامس بينما توقف رصيد السنبلاوين عند 11 نقطة بالمركز التاسع.

ترتيب المجموعة التاسعة

1_نبروه 22 نقطة
2_شيكو 22 نقطة
3_مياة الدقهلية 22 نقطة
4_بلقاس 16 نقطة
5_ميجا سبورت 15 نقطة
6_عمال المنصورة 15 نقطة
7_شربين 14 نقطة
8_منية سمنود 12 نقطة
9_السنبلاوين 11 نقطة
10_كهرباء طلخا 9 نقاط
11_الخيارية 9 نقاط
12_دقادوس 7 نقاط
13_شبان بدواى 6 نقاط
14_المنزلة 4 نقاط
15_الأمير 4 نقاط

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