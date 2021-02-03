نجلاء بدر تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "لؤلؤ"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نجلاء بدر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ"، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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