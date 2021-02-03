أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة تدهور حالة يوسف شعبان

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كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة ما تداولته بعض مواقع الأخبار حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان.



وقال "زكي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما تدولته بعض الصحف ماهو إلا مجرد شائعات وأن الحالة الصحية لـ"شعبان" جيدا وعبرعن استيائه من تلك الشائعات التي تلاحق الفنانين.



يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد قد بلاغ للنائب العام في شهر أغسطس الماضي بسبب الشائعات التي تلاحق عدد من الفنانين، ويتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.