بالتايجر.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان تايجر ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.




وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

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