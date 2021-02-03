عزة مصطفى تناشد مجلس الوزراء مساعدة شاب يعاني من "وحمة دموية" (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، مركز الشكاوى بمجلس الوزراء، لإنقاذ شاب يعاني من «وحمة دموية» أثرت على حياته.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء: «السيد أحمد مش عارف يعيش لأنه خايف من التنمر لأن الوحمة عايشة معاه منذ 11 عاما»، مضيفة أنه رفض إكمال تعليمه بسبب التنمر الذي كان يلقاه.

وتابعت: «أحمد عايش في الضلمة لما بيخرج بالنهار بيغطي وشه علشان يداريه لأنه خايف من تنمر المجتمع».

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