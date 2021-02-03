الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل القطري المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وشارك المغربي بدر بانون في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الكدمة الخفيفة التي تعرض لها في مران الفريق أمس.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي وجد اليوم في مران الفريق استعدادًا لمباراة الغد.

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