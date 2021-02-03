عضو "إفريقية النواب": قوة الروابط بين مصر وأفريقيا ستقود لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال النائب أحمد الطيبي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن زيارة رئيس الكونغو لمصر في هذا الوقت تحمل الكثير من الرسائل كونها تؤكد عمق الروابط بين مصر والقارة الإفريقية، كما أنها تأتي قبل سفره إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لرئاسة الدورة الجديدة للإتحاد الأفريقي.

وأكد «الطيبي» في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن الحفاوة والاستقبال الرسمي لرئيس جمهورية الكونغو من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعبر عن التقدير الكبير من القيادة السياسية المصرية للقيادة السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى أنها تُعد تأكيد لقوة الراوبط والعلاقات بين مصر وأشقائها من دول القارة السمراء.

كما أشار عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت العديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة للقارة السمراء، وهي جملة من المشروعات التي انطلقت خلال رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي والمستمرة حتى الآن بفضل إيمان القيادة السياسية بالدور الذي يجب أن تلعبه تجاه الدول الأفريقية المختلفة، والذي يأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم.

وأشاد شاد عضو مجلس النواب، بتصريحات فليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو، والتي أكد خلالها عزمه على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال رئاسته للإتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس قوة ووضح الموقف المصري تجاه مختلف القضايا لا سيما ما يتعلق بقضيتنا الأساسية المتمثلة في أحقيتنا التاريخية والقانونية في مياة نهر النيل.

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