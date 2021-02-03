الخطيب يستقبل رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية، جاري مورتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي «فيفا»، في حضور المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحرص جاري مورتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، على حضور مران الأهلي الختامي مساء اليوم الأربعاء، من أجل الاطمئنان على الفريق قبل مواجهته الأولى أمام الدحيل القطري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

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