لمجابهة كورونا.. غلق وفض 194 من سناتر ومراكز الدروس الخصوصية في الدقهلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كشف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عن غلق وفض 194 من سناتر ومراكز الدروس الخصوصية، علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة في إطار مجابهة إنتشار فيروس كورونا " كوفيد 19".

وأكد محافظ الدقهلية ان المحافظة تشهد يوميا اعمال مكثفة من الحملات بنطاق الوحدات المحلية للتفتيش والرقابة على سيارات نقل الركاب على الطرق الداخلية والسريعة بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع ادارة المواقف بديوان عام المحافظة للتاكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين للكمامات حرصا على سلامة الجميع.


واوضح محافظ الدقهلية ان الحملات تأني تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتفعيلا للاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، وفى اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بجميع المحافظات.


واكد محافظ الدقهلية استمرار الجهود للوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمنشآت والاسواق واماكن التجمعات ومنع اقامة العزاءات والافراح وغلق مراكز الدروس الخصوصية والسناتر بنطاق المحافظة.

واوضح محافظ الدقهلية انه خلال الفترة الماضية وحتى الان تم عمل محاضر 1782 مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة ومنهم 28 محضر مخالفات لمنشآت ومحلات واماكن تجمعات غير ملتزمة باجراءات التباعد الاجتماعى وتنفيذ الاجراءات الاحترازية

واكد محافظ الدقهلية حرص كافة الاجهزة التنفيذية على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات واماكن التجمعات بالمحلات والمقاهى.


وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التصدى بكل حزم وتطبيق القانون حيال المخالفين، وفي ذات السياق طالب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والذين لهم حق الضبطية القضائية فى متابعة الالتزام بتطبيقها على من تثبت مخالفتهم فقط وعدم المغالاه فى استخدامها للتضيق على المواطنين والا تستخدم فى غير موضعها تحقيقا للعدالة والانصاف مؤكدا ان الهدف الاساسى هو صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.

يذكر ان، الحكومة المصرية فعبت الغرامة الفورية على المخالفين لقرار عدم ارتداء الكمامة الطبية في إطار مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، لتكون بمنزلة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

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