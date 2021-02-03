طرح البوستر الرسمي لفيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
كشف المنتج هشام عبد الخالق منتج فيلم الأنس والنمس عن البوستر الرسمي للفيلم والمقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

فيلم "الانس والنمس" من بطولة محمد هنيدي ومنه شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا ماهر وشريف دسوقي وسيناريو وحوار شريف عرفة، كريم حسن بشير وقصة واخراج شريف عرفه.

وتدور احداث الفيلم في إطار تشويقى بين الرعب والكوميديا وهو من انتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو وايه اتش ميديا ويتولى التوزيع الداخلي اتحاد الفنانين للسينما والفيديو اما التوزيع الخارجي لجميع انحاء العالم فهو لشركة ان ستارز ديجيتال.

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محمد هنيدي الانس والنمس

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