أستاذ جهاز هضمي: هذا أهم ما يميز القولون التقرحي (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إن القولون التقرحي مرض مناعي يصيب الشباب الصغير بصورة كبيرة في العشرينات، وقد يصيب كبار السن.

وتابع "الخياط"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن مرض القولون التقرحي قد يصاحبه دم في البراز وإسهال شديدي، وألم في البطن، وهذا الألم لا يتحسن مع دخول الحمام.

وأشار إلى أن أهم ما يميزه وجود دم في البراز، وإسهال قد يزيد خلال فترة الليل، لافتَا إلى أن مرض القولون التقرحي ليس حميدًا، وقد يؤدي إلى أورام بعد إصابته بـ8 سنوات، لذلك هناك ضرورة لأعداد تشخيص دوري بعد الإصابة بالقولون التقرحي، لإزالة أي ورم في مهده.

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