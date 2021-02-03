أمطار رعدية مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد أنخفاض 7 في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وأكدت الهيئة في بيانا لها، البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتستمر حتي يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئ علي جنوب سيناء فيما يكون مائل للبرودة علي السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود بارد علي معظم أنحاء البلاد، فيما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي انحاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمكار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.

كما تكون الرياح نشطة علي معظم الأنحاء ومثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الخميس القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

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