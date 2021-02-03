وزيرة البيئة: إدخال تكنولوجيا جديدة لتدوير المخلفات وتحويلها لطاقة كهربائية

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كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل خطة الوزارة لمناقشة بعض المشروعات المتعلقة بتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية بما لا يضر مخططات التنمية.



وقالت "ياسمين" في لقائها عبر تطبيق زووم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن الوزارة تعمل على مناقشة بعض مشروعات السياحة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال رصد المخالفات التي يتم رصدها في الصيد الجائر.



وأشارت إلى أن هناك 17 محمية طبيعية في البحر الأحمر سيتم العمل فيها على تنظيم الأنشطة البحرية واستخداماتها بها، موضحة أنها تعمل على جمع قاعدة بيانات لمراكب الصيادين للعمل على التواصل معهم وحل ما يواجهونه من مشكلات.



وأكدت أنه يتم العمل على إعداد معايير للاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية المستدامة، لافتة إلى تعاونها مع عدد من الوزارات لنشر مبادرات الحفاظ على البيئة والاتجاه مؤخرا للمشروعات الخضراء واستكمال البنية التحتية لمنظومة تدوير المخلفات وإدخال تكنولوجيا جديدة تعمل على تحويل هذه المخلفات إلى طاقة كهربائية.

