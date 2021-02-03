صورة "تيد بندي" تثير الجدل في جمال الحريم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أثارة صورة السفاح الأمريكي الشهير تيد بندي، حالة من الجدل الواسع بين النقاد والجمهور بعد ظهورها في الحلقة السابعة والثلاثون من مسلسل "جمال الحريم"، حيث تم الاستعانة بها كصورة لصديق قديم للفنان إيهاب فهمي، في مشهد يتذكر فيه صديق عمره الذي رحل وترك نجله أمانة لديه.

ومن الجدير بالذكر أن "تيد بندي" هو خاطف ومغتصب أمريكي، أُدين بمجامعة الموتى وكان قد اعتدى وقتل العديد من النساء والفتيات في السبعينات قبل إعدامه صعقًا بالكهرباء، وهاجم المتابعون المخرج على هذا الخطأ الفادح الذي يضّر بواقعية العمل وقوة حبكته.

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