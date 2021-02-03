جامعة القاهرة: لا تأجيل لامتحانات نصف العام.. والإعلان عن الجداول الأسبوع المقبل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه لا تأجيل لامتحانات نصف العام، مضيفا أن يوم 20 من الشهر الجاري بدء الامتحانات.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه بدأ العمل بجداول الامتحانات وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه لن يكون شكل الامتحان موحد لكل الجامعات، موضحا أن كل كلية لها حرية اختيار نظام لامتحان طلابها.

وشدد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجامعة بدءً من عدم الدخول دون كمامة، وتقليل عدد الطلاب ونشر الفرق الطبية والتباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أنه حال استمرار معدل الانخفاض اليومي بإصابات كورونا يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها خلال الترم الثاني.

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