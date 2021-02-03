حكم جديد ضد مجدى عبد الغنى لاتهامه في قضية ميراث

Advertisements

أصدرت محكمة جنح الدقى، قرارا بقبول معارضة مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه، كما قررت المحكمة حجز 6 قضايا أخرى للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل.



كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.