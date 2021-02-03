رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل السفير المصري باسلام أباد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
التقي رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية بباكستان، وذلك بحضور مسئولين من وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء الباكستانية.

وقد أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالتطورات فيما يتعلق بالتنمية بمصر، وبصورة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه نموذج يُقتدى به في كيفية تطوير وتنمية البنية التحتية والتوسع خارج إطار المدن القديمة، وأن باكستان تقوم حاليًا بدراسة التوسعات بالمدن الكبرى المكتظة بالسـكان، كما أكد على رغبة الحكومة الباكستانية في الاستفادة من التجربة المصرية في الاسكان الاجتماعي.

ومن جانبه استعرض السفير الدكتور طارق دحروج، جهود البعثة المختلفة خلال العام الماضي لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، ومن أهمها الجهود المبذولة لإنشاء معهد أزهري بباكستان، بالإضافة الى استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية بكلا الدولتين لتعزيز التعاون في مجال الاسكان الاجتماعي المتوسط وتطوير البنية التحتية بالمدن والجزر الباكستانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والذي يستدعي تطوير الآليات المؤسسية ذات الصلة، فضلًا عن تطوير التعاون الثنائي الثقافي والعلمي.

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