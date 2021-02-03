خبير علاقات: لهذا السبب يرفض الشباب الزواج بالفتاة المطلقة

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قال محمد الشافعي، خبير العلاقات الأسرية، إن بعض الشباب قد يكون أفكار سلبية عن البنت التي تطلقت أو البنت التي خُطبت كثيرا، وهذا قد يؤدي إلى رفضه للإرتباط بمثل هذه الفتاة.



وتابع "الشافعي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الشاب الذي لم سيبق له الزواج، عندما يريد الارتباط بفتاة سبق له الزواج، ينتقده المجتمع بصورة كبيرة، معقبًا: "عايز أقول للي بيقول كده، لو اختك في الموقف دا، أنت أكثر شخص تريد أن تتزوج اختك النهاردة قبل بكره".



وأشار إلى أن الشاب يخشى دائمًا فكرة مقارنة البنت التي لديها علاقات بالشخص الذي كانت تعرفه من قبل، خلاف البنت التي لديها تجارب كثيرة، يعني انها غير مستقرة في العلاقة.

