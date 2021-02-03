تعرض لاعب وسط ريال مدريد إيدين هازارد، لإصابة عضلية جديدة، وفقاً لما أظهرته الفحوصات التي أجراها بعد شعوره بمتاعب في الساق اليسرى خلال تدريب الأربعاء.



وأكدت الأشعة أن اللاعب البلجيكي يعاني من مشكلة في "العضلات الأمامية من الساق اليسرى"، طبقا لما أعلنه النادي.



وأوضح النادي المدريدي عبر بيان "أظهرت الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي في ريال مدريد تشخيص إيدين هازارد بإصابة عضلية في الجزء الأمامي من الساق اليسرى"، مضيفاً أن اللاعب البلجيكي "يأمل في التحسن".



وبعد غيابه عن مران الثلاثاء في مدينة ريال مدريد الرياضية، تدرب هازارد الأربعاء، قبل أن يسقط مصابا في الجزء الأخير من الحصة التدريبية، بحسب مصادر من "الميرينغي".



ومنذ انتقاله إلى الفريق الملكي في صيف 2019 عاني الجناح البلجيكي من كثرة الإصابات، ليشارك في 35 مباراة فقط سجل خلالها أربعة أهداف