حبس سيدة لاتجارها في الأقراص المخدرة بالجيزة

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارها في الأقراص المخدرة بالجيزة.



وباشرت النيابة العامة، التحقيق مع سيدة لاتجارها في الأقراص المخدرة، بالجيزة وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، أنها تروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، وتكوين ثروة هائلة، وتقوم بتخزين المخدرات، بمسكنها، استعدادا لتوزيعها على زبائنها في المنطقة وخارجها.



وأضاف السيدة، أنها تتواصل مع عملائها بالمنطقة عن طريق الهاتف المحمول، وتقوم بتوصيل المخدرات لهم، حيث تم ضبطها بحوزتها أقراص مخدرة



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط سيدة لاتهامها بالاتجار في المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهمة والقبض عليها، بحوزتها أقراص مخدرة، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

