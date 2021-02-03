خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

شارك المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأهلي الجماعي بعد تخلصه من الإصابة في الكاحل التي لحقت به في مران الفريق أمس.

وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة في النادي الأهلي، ليعلن المدافع المغربي بدر بانون جاهزيته لمواجهة الدحيل القطري والمقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الخميس على ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويلاقي الفائز من المباراة نظيره بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية.

وشهد مران الأهلي الختامي لمواجهة الدحيل مشاركة بدر بانون مع باقي اللاعبين ليصبح الأهلي متكتل الصفوف قبل لقاء غدًا.

على جانب أخر، عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي من أجل منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة المرتقبة لتنفيذها في التدريبات.