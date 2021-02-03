قبل مواجهة الدحيل.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام فرق آسيا بمونديال الأندية (أرقام)

يلتقي فريق الأهلي مع مضيفه فريق الدحيل القطري مساء غدًا الخميس، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة" من 4 إلى 11 فبراير الجاري.





ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتجاوز عقبة الدحيل والتأهل لملاقاة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، والمنافسة على إحدى ميداليات البطولة الثلاث، خاصة وأن الفريق الأحمر سبق وحصد الميدالية البرونزية عام 2006.





وتحمل مواجهة الغد رقم 5 للأهلي ضد الأندية الآسيوية في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق والتقى الفريق الأهلاوي مع أندية آسيا في 4 مباريات سابقة بالمونديال، حقق انتصارًا وحيدًا وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 3 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.





أول مواجهة للأهلي ضد أندية آسيا كانت أمام فريق اتحاد جدة وخسر بهدف نظيف عام 2005، وخسر في نفس النسخة أمام فريق سيدني الاسترالي 2-1 في مباراة تحديد المركز الخامس، ولكن الأخير كان مشارك بالبطولة ممثلًا لمنطقة أوقيانوسيا قبل انضمام الاتحاد الاسترالي إلى قارة آسيا.





أما ثالث مواجهات الأهلي ضد أندية آسيا كانت أمام فريق أديلايد يونايتد الاسترالي عام 2008، والذي شارك بالبطولة بعدما حصل على مركز وصيف دوري أبطال آسيا بعد انضمام الاتحاد الأسترالي لقارة آسيا، وخسر المارد الأحمر وقتها بهدف دون رد.





تكرر صدام الأهلي مع أندية آسيا عام 2012 وتقابل مع هيروشيما الياباني وفاز بهدفين مقابل هدف.





بينما آخر مواجهات الأهلي ضد الأندية الآسيوية عام 2013 كانت ضد فريق جوانزوا إيفرجراند الصيني، وخسر بهدفين دون رد.