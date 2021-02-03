ارتفاع معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
ارتفعت معظم البورصات الأوروبية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع الكشف عن نتائج أعمال للشركات.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 2.7 بالمائة، لتكون الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية.

وحققت شركة "فودافون" إيرادات بأكثر من التوقعات خلال الربع الماضي، ليرتفع السهم بحوالي 6 بالمائة.

ووافق رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي على تولي مهمة تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا، مما دفع الأسهم الإيطالية للارتفاع بأكثر من 2 بالمائة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن استمرار انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، بفعل قطاع الخدمات.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 407.2 نقطة، في حين تراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 6507 نقطة.

وارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 13933 نقطة، بينما استقر "كاك" الفرنسي عند 5563 نقطة.

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