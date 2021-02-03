مقتل وإصابة 21 من أفراد الأمن جراء هجومين بأفغانستان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر


أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، مقتل عشرة من أفراد الأمن وإصابة 11 آخرين جراء هجومين منفصلين بإقليمي "أوروزجان" و"سربل".
وصرح حاكم إقليم "أوروزجان" عمر شيرزاد، بأن أربعة من أفراد الأمن قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين جراء هجوم بسيارة مفخخة على موقع أمني في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك حسبما قناة "طلوع" الأفغانية.
وفي إقليم "سربل"، صرح العضو بالمجلس المحلي أسد الله خورام بأن ستة من أفراد الأمن لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرين جراء هجوم لمسلحي "طالبان" على نقطة أمنية ليلا، مضيفا أن ستة مسلحين لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات.

أخبار تهمك

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 19 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. مدرب الدحيل: أعرف الأهلي جيدًا.. ومعلول أخطر لاعبي الفريق الأحمر

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

07:02 م

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع