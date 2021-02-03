برلمانى يحصل على موافقة الاعتماد المالى لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية بالفيوم 

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
ريهام على

أنهى الحاج محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب عن دائرة طامية وسنورس بالفيوم، مشكلة الإعتماد المالي لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية التابعة لمركز طامية.


وقال النائب محسن أبوسمنة أن أهالى قرية العزيزية عانوا منذ فترة كبيرة من عدم توفير الأعتماد المالى،وقد تقدمنا  بطلب إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لتوفير الإعتماد المالي لتطوير الوحدة الصحية بسبب تهالك الأبنية والأجهزة الطبية. 


وأوضح «أبو سمنة» أنه إستلم الرد من وزارة الصحة يفيد بموافقة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية على توفير الإعتماد المالي لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية المدرج بالخطة الإستثمارية للعام المالي 2020 - 2021 على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية واتباع التعليمات المالية في هذا الشأن وعلى أن يتم الصرف طبقًا للتعاقد.
برلمانى يحصل على موافقة الاعتماد المالى لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية بالفيوم 
برلمانى يحصل على موافقة الاعتماد المالى لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية بالفيوم 
برلمانى يحصل على موافقة الاعتماد المالى لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية بالفيوم 
برلمانى يحصل على موافقة الاعتماد المالى لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية بالفيوم 
برلمانى يحصل على موافقة الاعتماد المالى لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية بالفيوم 
برلمانى يحصل على موافقة الاعتماد المالى لتطوير الوحدة الصحية بالعزيزية بالفيوم 

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