خبيرة تغذية: نظام الصيام المتقطع يخفض الوزن ..ولكن

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قالت الدكتورة رنا القاضي، خبيرة التغذية، إن البعض يتبع نظام الصيام المتقطع لزيادة معدل الحرق، وبالتالي الوصول إلى وزن مناسب، مشيرة إلى أن الصيام المتقطع يعتمد على الصيام لمدة16 ساعة، والفطار لمدة تصل لـ8 ساعات، بهدف زيادة معدل الحرق.



وتابعت "القاضي، خلال حوارها مع الإعلامية حنان حماد، ببرنامج "بصمة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن مريض السمنة طول فترة الصيام يتناول مشروبات بدون سكر، وأثناء الفطار يقوم بتناول البروتين، مشيرًا إلى أن هذا النظام يؤدي بالفعل إلى خفض الوزن، ولكنه لا يمكن أن يكون أسلوب حياة.



وأضافت أن نظام الصيام المتقطع يعتمد على البروتين بصورة كبيرة، وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول، ويؤدي إلى تحول الدم لحامض، وهذا يؤدي إلى الإصابة بالهشاشة، خلاف الدوخة، وتضرر البشرة، خلاف الكثير من الأضرار الاخرى.

