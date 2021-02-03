المقاولون يقتنص التعادل من أنياب طلائع الجيش

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من إقتناص تعادل من مضيفه فريق نادي طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري لحساب بمباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق نادي طلائع الجيش بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والثلاثين من ركلة جزاء عن طريق أحمد سمير قبل أن ينجح أحمد داودا في تسجيل هدف التعادل عند حلول الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا التعادل رفع فريق نادي طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى النقطة الحادية عشر في المركز الحادي عشر فيما إرتقى نادي المقاولون العرب للمركز الثالث عشر برصيد إحدى عشر نقطة وبفارق الأهداف.

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