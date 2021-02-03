7 فبراير.. بدء فعاليات الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية

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تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لاستقبال موسم التصفية الموسمية الأولى ( الأوكازيون الشتوى )، الذى ستبدأ فعالياته الاحد القادم الموافق 7 فبراير الجاري ولمدة شهر كامل.



وقال المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للاعلام والاتصال السياسى، إن المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، شدد على إحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الاوكازيون.



كما شدد وكيل الوزارة، على أن يكون لكل محل أسبوعين وذلك وفقا لقرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.



وأكد حرصه على تطبيق القرار الوزارى، حيث يتم إلزام المحلات المشاركة فى الاوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.



يذكر أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية حررت العديد من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحلات عن اوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له وذلك خلال الفترة الماضية.