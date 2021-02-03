رئيس ليون يعلق على عودة بنزيما

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون الفرنسي أن عودة الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق السابق وريال مدريد الإسباني الحالي إلى صفوف الفريق الفرنسي تتعلق بنتائج الملكي الحالية.

وألمحت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية أن كريم الجزيري وكيل أعمال كريم بنزيما كان قد فتح الباب أمام عودة محتملة للنجم الفرنسي إلى ليون، حيث علق قائلاً:"أعتقد أن بنزيما يرغب في العودة إلى ليون، إنه يتحدث معي باستمرار عن ذلك ويشاهد جميع مباريات الفريق، ليون في قلبه".

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن بنزيما اتضم إلى ريال مدريد عام 2009 وساهم في بطولات كبيرة للميرينجي على المستويين المحلي والقاري كما أصبح من الهدافين التاريخيين لريال مدريد.

وقال أولاس في تصريحات نقلتها إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية:"كنا نجري مفاوضات مع بنزيما في الموسم الماضي وتواصل جونينيو المدير الرياضي معه بالفعل".

وأضاف:"إذا كانت هناك إمكانية حقيقية لاستعادة بنزيما، فإننا سنجد حلًا لذلك".

واختتم أولاس تصريحاته قائلاً:"لم يلعب بنزيما في الملعب الجديد لليون أبدًا وسيكون الأمر كالحلم بالنسبة لجميع مشجعينا ولكن كل هذا يتوقف على نتائج ريال مدريد".

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