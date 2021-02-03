عضو بالمجلس القومي للمرأة: الشرع أباح ضرب الزوجة "بحنية"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك ضرورة لمعاقبة الزوج الذي يقوم بضرب زوجته، والهدف من ذلك ردعه وردع الآخرين، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي يقتضي حبس الزوج من عام لـ5 أعوام، حال ضرب الزوج لزوجته.

وتابعت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامية حنان حماد، ببرنامج "بصمة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أنها تؤيد هذا المشروع لأنه المجتمع تغير بصورة كبيرة، وهذا المشروع الهدف منه احترام وتكريم المرأة،، مشيرة غلى أن تكريم المرأة لا يمكن ان يكون بضربها.

وأشار إلى أن البعض يتحدث بأن الشرع أباح ضرب الزوجة، وهذا الامر غير صحيح، لأن الضرب الذي نص عليه الشرع ليس ضربًا مبرحًا، معقبًا: "ضرب بحنية، وليس ضربًا يؤدي إلى عاهة مستديمة، دا منتهى الجرم".

أخبار تهمك

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 12 ساعة

إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. مدرب الدحيل: أعرف الأهلي جيدًا.. ومعلول أخطر لاعبي الفريق الأحمر

منذ 41 دقيقة

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 19 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ 35 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

07:02 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع