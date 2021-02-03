حسام البدري: الأهلي لديه الخبرة فى مونديال للأندية.. ووجود الخطيب يساعد الفريق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على وجود دوافع كبري للنادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

 

وقال حسام البدري:" الأهلي لديه دوافع قوية ودوافع تتماشي مع البطولة والتي تعتبر أقوي بطولة علي مستوي الاندية قاريًا والأهلي لديه خبرات كبيرة سواء علي مستوي الادارة الحالية برئاسة كابتن محمود الخطيب الذي تواجد مع الاهلي من قبل في كاس العالم للاندية وهذا يعتبر مرجع للاعبيين أو الجهاز الفني كما يتواجد بعض أعضاء مجلس الادارة مثل خالد مرتجي وخالد الدرندلي وذلك سيساعد الاهلي كثيرًا من حيث التنظيم أو الحذر الذي تحتاجه بعض الفرق في بطولة قوية وكبيرة مثل كأس العالم للاندية".

 

وأضاف البدري:" كما يوجد بعض اللاعبين مثل وليد سليمان وسعد سمير تواجدوا من قبل في هذه البطولات ولهم دور كبير مع اللاعبيين من حيث التأهيل النفسي والمعنوي بالرغم انه بشكل كبير لن يشاركوا في الملعب".

 

وتابع:" البطولة هامة جدًا  للنادي الاهلي وتعتبر مباراة الدحيل القطري هي التعبير الحقيقي عن حجم وإسم الاهلي إفريقيًا وعربيًا واتمني فوز الأهلي ووصوله الي أبعد مكان في البطولة ".

 

وأتم:" أعرف إحساس الفوز في مثل هذه البطولات حيث انني شاركت مع النادي الاهلي ثلاثة مرات في كأس العالم للأندية سواء كمدرب عام أو مدير فني واتمني كل التوفيق النادي الأهلي".

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

منذ 42 دقيقة

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

خاص لـ "الفجر الرياضي".. مدرب الدحيل: أعرف الأهلي جيدًا.. ومعلول أخطر لاعبي الفريق الأحمر

منذ 39 دقيقة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 19 ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 20 ساعة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ 33 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ أقل من ساعة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

07:02 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع