تعرف على نقاط القوة والضعف للدحيل القطري قبل مواجهة الأهلي (مرعب هجوميًا)





يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلًا للنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتطلع بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتجاوز عقبة الدحيل والتأهل لملاقاة فريق بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي، من أجل محاولة تكرار انجاز 2006 بالتتويج بالميدالية البرونزية أو المنافسة على اللقب العالمي.





على الجانب الآخر، يسعي فريق الدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة للبطولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وكوكبة من اللاعبين المميزين ضمن صفوفه للاطاحة بالأهلي خارج البطولة والصعود للدور نصف النهائي في أول مشاركة له بكأس العالم للأندية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز نقاط القوة والضعف للدحيل القطري قبل مواجهة الأهلي غدًا:-





- يعد خط الهجوم هو أقوى خطوط فريق الدحيل القطري حيث يضم الفريق بين صفوفه مجموعة مميزة من المحترفين الأجانب أصحاب القدرات الهجومية والتهديفية الهائلة أبرزهم، البرازيلي دودو، والبلجيكي إدميلسون، والكيني، والقطري المعز علي، والكيني ميشيل أولونجا والذين سيمثلون عبئًا كبيرًا على دفاعات الأحمر.





- يتميز خط وسط فريق الدحيل القطري أيضًا بالقوة حيث يعتمد على الثنائي كريم بوضياف ولويز مارتن، واللذان يتمتعان بإمكانيات فنية عالية ويمتازان بدقة التمريرات والربط الجيد بين خطي الدفاع والهجوم بشكل رائع.





- من نقاط القوة في صفوف فريق الدحيل القطري أيضًا هو ارتفاع أطوال لاعبيه في مختلف المراكز وخاصة خط الهجوم، حيث يصل طول مهاجمه الكيني أولونجا إلى 1.93 سم، ومحمد مونتاري 1.94 سم، والمهاجم البرازيلي إدميلسون 1.80 سم مما يساعدهم في الفوز بالالتحامات الهوائية، والتهديف من الكرات الرأسية.





- يعد مركزي خط الدفاع وحراسة المرمى هما نقاط الضعف في صفوف فريق الدحيل القطري، حيث يحرس عرين الفريق محمد البكري بعد رحيله حارسه الأساسي كلود أمين إلى السيلية، بينما يعاني خط دفاع الفريق بشكل كبير حيث استقبل 20 هدفًا في 14 مباراة بالدوري القطري هذا الموسم.





- من نقاط الضعف بالنسبة لفريق الدحيل القطري أيضًا قلة خبرات لاعبيه حيث يشارك الفريق في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بينما شارك الأهلي 5 مرات سابقة بالبطولة، ويضم الفريق 3 لاعبين سبق لهم المشاركة بالمونديال حسين الشحات ووليد سليمان وسعد سمير وكذلك المدرب موسيماني والذي شارك بالبطولة عام 2016، بالإضافة للثنائي محمد الشناوي ومروان محسن اللذان شاركان مع منتخب مصر بكأس العالم بـ روسيا 2018.

صدام عربي ناري سيجمع بين فريقي الأهلي المصري والدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الخميس، على أرضية استاد "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.