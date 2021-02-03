تعرف على نقاط القوة والضعف للدحيل القطري قبل مواجهة الأهلي (مرعب هجوميًا)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
صدام عربي ناري سيجمع بين فريقي الأهلي المصري والدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الخميس، على أرضية استاد "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلًا للنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتطلع بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتجاوز عقبة الدحيل والتأهل لملاقاة فريق بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي، من أجل محاولة تكرار انجاز 2006 بالتتويج بالميدالية البرونزية أو المنافسة على اللقب العالمي.

على الجانب الآخر، يسعي فريق الدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة للبطولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وكوكبة من اللاعبين المميزين ضمن صفوفه للاطاحة بالأهلي خارج البطولة والصعود للدور نصف النهائي في أول مشاركة له بكأس العالم للأندية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز نقاط القوة والضعف للدحيل القطري قبل مواجهة الأهلي غدًا:-

- يعد خط الهجوم هو أقوى خطوط فريق الدحيل القطري حيث يضم الفريق بين صفوفه مجموعة مميزة من المحترفين الأجانب أصحاب القدرات الهجومية والتهديفية الهائلة أبرزهم، البرازيلي دودو، والبلجيكي إدميلسون، والكيني، والقطري المعز علي، والكيني ميشيل أولونجا والذين سيمثلون عبئًا كبيرًا على دفاعات الأحمر.

- يتميز خط وسط فريق الدحيل القطري أيضًا بالقوة حيث يعتمد على الثنائي كريم بوضياف ولويز مارتن، واللذان يتمتعان بإمكانيات فنية عالية ويمتازان بدقة التمريرات والربط الجيد بين خطي الدفاع والهجوم بشكل رائع.

- من نقاط القوة في صفوف فريق الدحيل القطري أيضًا هو ارتفاع أطوال لاعبيه في مختلف المراكز وخاصة خط الهجوم، حيث يصل طول مهاجمه الكيني أولونجا إلى 1.93 سم، ومحمد مونتاري 1.94 سم، والمهاجم البرازيلي إدميلسون 1.80 سم مما يساعدهم في الفوز بالالتحامات الهوائية، والتهديف من الكرات الرأسية.

- يعد مركزي خط الدفاع وحراسة المرمى هما نقاط الضعف في صفوف فريق الدحيل القطري، حيث يحرس عرين الفريق محمد البكري بعد رحيله حارسه الأساسي كلود أمين إلى السيلية، بينما يعاني خط دفاع الفريق بشكل كبير حيث استقبل 20 هدفًا في 14 مباراة بالدوري القطري هذا الموسم.

- من نقاط الضعف بالنسبة لفريق الدحيل القطري أيضًا قلة خبرات لاعبيه حيث يشارك الفريق في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بينما شارك الأهلي 5 مرات سابقة بالبطولة، ويضم الفريق 3 لاعبين سبق لهم المشاركة بالمونديال حسين الشحات ووليد سليمان وسعد سمير وكذلك المدرب موسيماني والذي شارك بالبطولة عام 2016، بالإضافة للثنائي محمد الشناوي ومروان محسن اللذان شاركان مع منتخب مصر بكأس العالم بـ روسيا 2018.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

منذ 34 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ يوم

جريمة اغتصاب وسط النهار تهز لندن

منذ 35 دقيقة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بين الزواج العرفي والصوري والرسمي.. 8 رجال في حياة أم كلثوم

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يرفض عرض الأبيض لحل أزمة مستحقاته

منذ ساعة و 11 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يستبعد 3 لاعبين من قائمته الأوروبية ويضم الوافدين الجدد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ يوم

فيدال ينفجر غضباً من كونتي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

خبر سار للأهلي قبل موقعة الدحيل القطري

08:28 م

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية والقناة الناقلة

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع