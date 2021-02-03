خبيرة تغذية تكشف أسباب ظهور أمراض السمنة بين الشباب في مصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور السمنة في مصر هي الإفراط في تناول الطعام والخمول البدني، بالإضافة إلى الوراثة، والتمثيل الغذائي، والبيئة، والسلوك، والثقافة، مشيرة إلى أن السمنة تعني وجود الدهون الزائدة في الجسم وترتبط بزيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض ومنها أمراض السرطان.

وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السمنة من الصعب علاجها وأصحابها أكثر عرضة للانتكاس، ومعظم الناس الذين يفقدون وزنهم يستيعدونه مرة أخرى في غضون خمس سنوات، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الأدوية والوجبات الغذائية يمكن أن تساعد في خفض الوزن، فعلاج السمنة لا يمكن أن يكون "الإصلاح" على المدى القصير ولكن يجب أن يكون الالتزام مدى الحياة لعادات النظام الغذائي السليم، وزيادة النشاط البدني، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وتابعت: "ينبغي أن يكون الهدف من العلاج هو تحقيق والحفاظ على "الوزن أكثر صحة"، وليس بالضرورة الوزن المثالي"، حيث أن فقدان الوزن يمكن أن يحقق فوائد صحية كبيرة عن طريق خفض ضغط الدم وخفض مخاطر مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

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