"التموين" تعلن رفع أرصدة البلاد من القمح ليكفي حتى يوليو المقبل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعاقدت على 480 ألف طن قمح، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، وذلك في فترة شحن من 15 إلى 30 مارس 2021.

وقالت الوزارة،  إن مصادر القمح مختلفة وكانت كالتالي: 240 ألف طن قمح فرنسي، و120 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و60 ألف طن قمح روماني، وذلك في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشئ المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج رغيف الخبز البلدي، وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى 31 يوليو 2021، بالإضافة إلى توريدات القمح المحلي التي سيبدأ توريدها اعتباراً من 15 أبريل 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين القمح الرومانى القمح الروسي القمح الاوكراني السلع التموينية ارصدة القمح

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 20 ساعة

إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ 35 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. مدرب الدحيل: أعرف الأهلي جيدًا.. ومعلول أخطر لاعبي الفريق الأحمر

منذ 41 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 19 ساعة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ 40 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"التموين" تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني لإنتاج الخبز المدعم

"السلع التموينية" تستورد 360 ألف طن قمح من 4 دول أوربية

"التموين" تستورد 240 ألف طن قمح من أوكرانيا ورومانيا

بالتفاصيل.. "التموين" بصدد الإعلان عن مناقصة جديدة لشراء قمح مستورد

"السلع التموينية" تشتري 60 ألف طن من القمح الروماني

"السلع التموينية" تشتري 240 ألف طن من القمح الروماني والأوكراني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

07:02 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع