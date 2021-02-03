"التموين" تعلن رفع أرصدة البلاد من القمح ليكفي حتى يوليو المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعاقدت على 480 ألف طن قمح، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، وذلك في فترة شحن من 15 إلى 30 مارس 2021.





وقالت الوزارة، إن مصادر القمح مختلفة وكانت كالتالي: 240 ألف طن قمح فرنسي، و120 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و60 ألف طن قمح روماني، وذلك في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشئ المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج رغيف الخبز البلدي، وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى 31 يوليو 2021، بالإضافة إلى توريدات القمح المحلي التي سيبدأ توريدها اعتباراً من 15 أبريل 2021.