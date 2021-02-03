خبير سياسي: توقيت زيارة سعد الحريري لمصر له أكثر من دلالة (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال حسن أبو طالب، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن توقيت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى مصر له أكثر من دلالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدلالة الأولى الحالة التي أضحى عليه لبنان، وتردي الحالة السياسية والاقتصادية هناك، فضلا عن عودة الجماعات الإرهابية وتنظيم داعش.

وأضاف أبو طالب، أن الدلالة الثانية أن الشعب اللبناني بات غير مستقرا مع عدم التوافق بين النخبة للخروج من أزمة لبنان السياسية والاقتصادية منذ أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن لبنان يحتاج حالة من الهدوء والتوافق، لا سيما أن الساسة في لبنان لا يضعون بلادهم في مقدمة أولوياتهم، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول الداعمة للبنان في كافة المواقف بالسلم والرخاء.

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