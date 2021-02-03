مستشار أكاديمية ناصر: التدريب الجوي المصري الفرنسي رسالة ردع (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

أكد هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن تدريب مع الدول المصنعة للسلاح ينقل خبرات عالية لنا، وذلك في تعليقه على اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك يوم الثلاثاء.

وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن التدريب بدأ بمحاضرات ثم تنفيذ المخططات، مشيرا إلى أن مصر دعمت سلاحها الجوي بطيران متعدد المهام تستطيع من خلاله تنفيذ أكثر من مهمة مع كل طلعة.

وأشار إلى أن التدريب يبعث رسالة ردع عالية ومحترفة، لا سيما مع توافق توجهات الدولتين في المنطقة.

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