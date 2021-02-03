٧فبراير.. بدء الأوكازيون الشتوي في محافظة الإسكندرية

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صرح المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للاعلام والاتصال السياسي أن المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بصدد الاستعداد لاستقبال موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي.





حيث اجتمع مع أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، مشددًا على أحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الاوكازيون والذى ستبدأ فعاليته يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير ولمدة شهر كامل على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وذلك وفقا لقرار معالى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بذلك كما أكد حرصه على تطبيق القرار الوزاري، حيث يتم إلزام المحلات المشاركة فى الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.



يذكر أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية قد قامت بتحرير العديد من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحلات عن اوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له وذلك خلال الفترة الماضية.



