خبيرة تغذية: مصر تحتل المرتبة الـ61 عالميًّا في سمنة الرجال والـ19 في سمنة النساء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنه منذ الإعلان عن ظهور جائحة كورونا التي أُبلغ عنها لأول ‏مرة بمدينة ووهان الصينية ديسمبر 2019، لم تتوقف دائرة الاسئلة شائكة عن علاقة السمنة بتلك الفاشية التي أصابت أكثر من 62 مليونًا و619 ألفًا و466 شخصًا، وأودت بحياة مليون و459 ألف نسمة حول العالم حتى أوائل ديسمبر 2020 الماضي.

وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه وفق أحدث الإحصائيات يعاني أكثر من 33% من المصريين من السمنة و6% من السمنة المفرطة، وذلك وفق تصريحات لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، فضلًا عن تأثير زيادة وزن المرضى على تفاقم حالتهم الصحية، وكيفية إنقاص الوزن.

وتابعت: "تحتل مصر المرتبة الـ19 عالميًّا في سمنة النساء، والمرتبة الـ61 عالميًّا في سمنة الرجال، وفق تقديرات الاتحاد العالمي للسمنة ووزارة الصحة المصرية لعام 2016.

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