معلومات مذهلة عن السلاحف وأنواعها.. تعرف عليها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:11 م
سلحفاء - صورة أرشيفية
سلحفاء - صورة أرشيفية
تختلف أنواع السلاحف في جميع أنحاء الأرض، فمنها البرية ومنها البحرية التي تفضل العيش في الماء، ولكن هناك تشابه بينهم في كونهم يغطى جسدهم بدرع الحماية وامتلاكها لرئتين مع تكيفهم بالظروف المناخية.

لذلك نقدم لكم فيما يلي معلومات مذهلة عن السلاحف وأنواعها:

سلحفاة كبيرة الرأس

من السلاحف المهددة بالانقراض، تتميز بحجم رأسها الكبير المختلف عن رؤوس السلاحف من الأنواع الأخرى، بالإضافة إلى امتلاكها فكين قويين تستعملهما في تحطيم الصدف المحيط بالرخويات التي تعتبر الغذاء الرئيسي لها، تتواجد بالقرب من الشواطئ العمانية وشواطئ كلفورنيا. 

سلحفاة منقار الصقر

تمتاز هذه السلاحف بحجمها الصغير وشكلها الجميل والتصميم المميّز لشكل درعها الخارجي، والذي استخدم بشكل واسع في صناعة الحلي، لذا فهناك إقبال الواسع على اصطياد سلاحف منقار الصقر وأصبحت من السلاحف المهددة بالانقراض، وعلى الرغم من شتّى الجهود المبذولة للحد من اصطيادها، إلا أنّ العديد لا زالوا يقبلون على اصطيادها بغرض المتاجرة فيها نظراً لأسعارها المرتفعة والمربحة، ويعيش هذا النوع في مناطق الخليج. 

السلحفاة الخضراء 

يتوفر نوعان من السلاحف الخضراء، الأول بري يعيش بين المزروعات ويتغذّى عليها، والثاني بحري يعيش في مناطق الخليج ويتغذى على النباتات الخضراء الموجودة في قاع المياه، سمّيت بالخضراء نظراً لوجود بقع خضراء واضحة على درعها، كانت رحلة كولومبس الاستكشافية نحو الأمريكتين هي أول ما وُثّق في مشاهدة السلاحف الخضراء البحرية، حيث كانت تتواجد بأعداد هائلة على سواحل الأمريكيتين، إلا أنّها أخذت بالتناقص شيئاً فشيئاً بسبب الاصطياد الجائر لها، وساهمت الجهود المبذولة من قبل الناشطين في مجال السلاحف في منعها من الوقوع تحت تهديد خطر الانقراض. 

السلحفاة جلدية الظهر 

من أضخم أنواع السلاحف، حيث تنمو ليبلغ حجمها حجم سيارة صغيرة، وبوزن يقارب 1000 كغم، وتتغذى هذه السلاحف على القناديل البحرية، يتميّز درعها بملمسه المرن الطري الشبيه بالجلد. 

السلحفاة مسطحة الظهر

تتواجد بأعداد قليلة على السواحل الأسترالية، والمعلومات المتوفّرة عنها قليلة جداً نظراً لقلة الدراسات التي أجريت عنها. 

السلحفاة الصحراوية

تتواجد في المناطق الصحراوية، تتميز بدرعها الصلب وحجمها المتوسط، بالإضافة إلى قدرتها على تحمل الأجواء الصحراوية الصعبة، تمتاز بلونها المائل إلى البني بدرجة قريبة من لون الرمال.

أخبار تهمك

إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

منذ 42 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 20 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. مدرب الدحيل: أعرف الأهلي جيدًا.. ومعلول أخطر لاعبي الفريق الأحمر

منذ 39 دقيقة

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ 38 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 12 ساعة

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ أقل من ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 19 ساعة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ 33 دقيقة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

07:02 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع