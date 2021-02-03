جوارديولا يعلن تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة بيرنلي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي التي تستعد لمواجهة فريق نادي بيرنلي لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيلة السيتي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيديرسون.

خط الدفاع : كانسيلو ، ستونز ، دياز ، لابورت.

خط الوسط : رودريجو ، جوندوجان ، محرز ، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم : ستيرلينج ، جيسوس.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقطة فيما يحتل بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد إثنين وعشرين نقطة.

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