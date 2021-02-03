عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:07 م
أروابارينا
أروابارينا
الفجر الرياضي
يدرس مسؤولو نادي بيراميدز إقالة الأرجنتيني رودولفو أورابارينا من منصبه بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق اليوم في مباراته ضد إنبي.

وتلقى بيراميدز الخسارة في مباراة اليوم أمام مضيفه إنبي بهدفين مقابل ثلاثة والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم بيراميدز مستويات متراجعة في الموسم رغم تواجد أكثر من عنصر مميز في صفوف الفريق السماوي.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد 11 مباراة خاضها هذا الموسم.

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