التضامن: 7 مليون مواطن استفاد من مبادرة "سكن كريم" (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن مبادرة "سكن كريم" هي أحد البرامج الداعمة لبرنامج تكافل وكرامة أحد روافد مظلة الحماية الاجتماعية التي تلازمت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وأضاف "هشام" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هذا المشروع بدأ منذ 2017 ويستهدف الأسر المستفيدة من هذه برنامج تكافل وكرامة بالتركيز على قرى الصعيد والتي بها أعداد كبيرة من المستفيدين من هذا البرنامج.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تقوم على تسقيف المنازل أو طلاء الحوائط وتوصيل الكهرباء أو الصرف الصحي أو مياه الشرب النقية وغيرها من الخدمات الأساسية لتكون هذه المنازل صالحة لإقامة الأسر، موضحًا أن هذا المشروع استفاد منه منذ 2017 وحتى عام 2019 ما يقرب من 7 مليون مواطن مصري قبل أن ينضم برنامج "سكن كريم" إلى مبادرة "حياة كريمة".

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 12 ساعة

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ نصف ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. مدرب الدحيل: أعرف الأهلي جيدًا.. ومعلول أخطر لاعبي الفريق الأحمر

منذ 38 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 20 ساعة

إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

منذ 41 دقيقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

07:02 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع