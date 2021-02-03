التضامن: 7 مليون مواطن استفاد من مبادرة "سكن كريم" (فيديو)

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قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن مبادرة "سكن كريم" هي أحد البرامج الداعمة لبرنامج تكافل وكرامة أحد روافد مظلة الحماية الاجتماعية التي تلازمت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.



وأضاف "هشام" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هذا المشروع بدأ منذ 2017 ويستهدف الأسر المستفيدة من هذه برنامج تكافل وكرامة بالتركيز على قرى الصعيد والتي بها أعداد كبيرة من المستفيدين من هذا البرنامج.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تقوم على تسقيف المنازل أو طلاء الحوائط وتوصيل الكهرباء أو الصرف الصحي أو مياه الشرب النقية وغيرها من الخدمات الأساسية لتكون هذه المنازل صالحة لإقامة الأسر، موضحًا أن هذا المشروع استفاد منه منذ 2017 وحتى عام 2019 ما يقرب من 7 مليون مواطن مصري قبل أن ينضم برنامج "سكن كريم" إلى مبادرة "حياة كريمة".