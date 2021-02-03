نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أجرت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المناطق الآثرية فى البرين الغربى والشرقى.

وتفقدت المكتب الخاص بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أمام متحف التحنيط وتمثالى ممنون، بالإضافة إلى زيارة معبد الأقصر وأستمعت لشرح تفصيلى من الآثريين العاملين به عن مراحل بناء المعبد على مر التاريخ وشاهدت أعمال الترميم التى يقوم بها العمال المصريين، وألتقت بعددًا من السائحين الذين أبدوا أعجابهم بالحضارة المصرية ومدينة الأقصر على وجة الخصوص كوجهة متفردة للسياحة الثقافية عالميًا، ثم توجهت للبر الغربى عبر المرسى السياحى لزيارة معبد حتشبسوت وتفقدت كشك هيئة تنشيط السياحة عند تمثالى ممنون.

كما ألتقت نائب وزير السياحة والاثار، بأعضاء غرفتى شركات السياحة والفنادق وبعض المستثمرين فى المجال السياحى والفندقة فى لقاء بعنوان" ترويج للأقصر والسياحة الثقافية " حيث أستمعت لأفكار ومقترحات عن التسويق والترويج السياحى لمصر.

وأوضحت شلبى رؤية الوزارة الجديدة لحملة "شتى فى مصر" حيث قامت الوزيرة بعمل خطط ترويجية للسياحة قصيرة المدى لمدة عام وطويلة المدى لثلاث سنوات، وعن دعم وزارة السياحة والآثار للمدونين السياحيين "البلوجرز" وتقوم بتسهيل مهامهم وأستضافتهم فى الأماكن السياحية والآثرية.

ومن جانبة أكد نائب محافظ الأقصر على عمل كل أجهزة الدولة على تطبيق الأجراءات الأحترازية والوقائية والتأكيد على ذلك فى حملات التسويق، مع أهمية عودة السائح سالمًا لبلادة.

حضر اللقاء محمود حسانى مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.
نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر
نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر
نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر
نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر
نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر
نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر
نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر
نائب وزير السياحة والآثار تجري جولة تفقدية بالأقصر

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