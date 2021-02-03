إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد زويد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أنبي من تحقيق الفوز علي  ضيفه فريق نادي بيراميدز بثلاثه أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

تقدم بيراميدز أولاً عن طريق نجمه محمود وادي في الدقيقه 7 قبل أن يعدل أنبي النتيجة و يتعادل عن طريق رامي صبري من ركلة جزاء، و أضاف جون اوكويي الهدف الثاني لفريقه أنبي في الدقيقه 47 ، وسجل دينوبيتر جودي الهدف الثالث لفريقه ليعمق من جراح بيراميدز في الدقيقه  48  قبل أن يقلص الفارق  ديجو رولان في أول مشاركة مع الفريق، ويسجل الهدف في الدقيقه 67 من زمن الشوط الثاني، لتستمر محاولات بيراميدز لتعديل النتيجة و البحث عن هدف التعادل لكن دفعات أنبي تتصدي لهجمات بيراميدز و تقاتل من أجل الفوز، لتنتهي المباراة بفوز أنبي بثلاث أهداف مقابل هدفين.

 

بهذا الفوز يرفع أنبي رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة عشر ليرتقي إلى المركز الخامس فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة الخامسة عشر في المركز السادس .

أخبار تهمك

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

منذ 34 دقيقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

إنبي يسقط بيراميدز 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

منذ 43 دقيقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 20 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. مدرب الدحيل: أعرف الأهلي جيدًا.. ومعلول أخطر لاعبي الفريق الأحمر

منذ 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

عاجل.. أول قرار من بيراميدز ضد أروابارينا بعد الخسارة أمام إنبي في الدوري

07:07 م

المصائب تتوالي على بيراميدز.. إصابة قوية تضرب نجم الفريق

07:02 م

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع