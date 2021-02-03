خاص لـ "الفجر الرياضي".. مدرب الدحيل: أعرف الأهلي جيدًا.. ومعلول أخطر لاعبي الفريق الأحمر

انتهي منذ لحظات المؤتمر الصحفى لفريق الدحيل القطرى والذى حضره ممثلا عن النادى كل من صبرى لموشي المدير الفنى للفريق ومعز على مهاجم الفريق.





وقال لموشي ردًا على سؤال مراسل "الفجر الرياضي" بشأن علمه بإمكانيات المنافس وخبرته الكبيرة ببطولة العالم للأندية من خلال مشاركاته السابقة، أكد أنه من الواضح أن الأهلى فريق مهم فى مصر وحصل على ألقاب كثيرة متتالية ونحن نعرف جيدا فريق الأهلى ودرسنا جميع خطوطه وسنترجم ذلك من خلال سير المباراة.





ووجه مراسل الفجر سؤالًا إلى المعز علي للمعز على مهاجم الدحيل والمنتخب القطرى عن مدى جاهزيته وهل من الممكن أن يحقق إنجاز فردى من خلال البطولة كما حصل على لقب هداف كأس الأمم الآسيوية الأخيرة، حيث قال أن اللاعبين جميعا جاهزين للبطولة وأنه لا يبحث عن المجد الشخصى أهم شئ هو المجد الجماعى وأن يساعد الفريق من أجل تحقيق الغرض والتأهل للمرحلة المقبلة دون النظر لألقاب فردية.





وعن أخطر خطوط الأهلى من وجهة نظر مدرب الدحيل ومفاتيح اللعب التى من ممكن مراقبتها للتقليل من خطورة الأهلى، أوضح أنه يعرف الفريق منذ مدة طويلة ولكنه لن يُعلنعن خطته، قائلًا :" يمكنني أن أقول أن معلول يحب أن يلعب بشكل هجومى وفريق الأهلى لا يتوقف أبدا عن الهجوم وسيزعجنا ولكننا مستعدين جيدا لكل السيناريوهات وسنثبت فى الملعب أن لاعبينا لديهم من الجودة مايكفى للدفاع عن ألوان فريقهم".





وبسؤاله عن مدى فاعلية وتأثير عامل التواجد الجماهيري الكبير المتوقع من جماهير الأهلى قال لموشي :"عرفنا منذ البداية تواجد الجماهير المصرية بكثافة ولكن بالنسبة لنا هذا تحدى كبير وستكون منافسة قوية أمام فريق إفريقى كبير وسيكون هناك أيضا جمهور داعم لنا على أرضنا وعلينا ان نزعج المنافس ونضغط عليه لنجد الحلول والمباراة ستكون رائعة".





وأكد المعز على أيضا الأهلى فريق كبير ونحترمه جيدا ولكننا سنقاتل حتى النهاية ونعد جماهيرنا بذلك وسنهدى لهم الفوز بعد المباراة بمشيئة الله.



